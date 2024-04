Mulher é presa após furtar produtos em farmácia

Durante patrulhamento nesta terça-feira, dia 16, por volta das 17h20, a Polícia Militar foi acionada por um munícipe

Uma mulher foi presa nesta terça-feira, dia 16, por volta das 17h20, após furtar produtos de cabelo em uma farmácia, na Vila Santa Terezinha.

A Polícia Militar estava realizando patrulhamento na Vila, quando foi acionada por um munícipe, que informou que uma mulher de cabelo raspado, com camiseta cinza e bermuda escura, havia entrado em seu estabelecimento e subtraído alguns frascos de shampoo e condicionador.

Durante a fuga, a mulher dispensou os produtos na via. Com as informações, os policiais fizeram patrulhamento e uma mulher com as mesmas características foi encontrada.

Ela foi abordada e confessou o furto, recebendo voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto. Ela foi apresentada na Delegacia Polícia Civil, onde permaneceu presa.

Foto: Polícia Militar