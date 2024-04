Casal foi baleado em porta de bar em São João

Um homem de 51 anos e uma mulher de 50 anos ficaram feridos após serem baleados na porta de um bar em São João da Boa Vista, na noite de sexta-feira, dia 12.

As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o casal, que estava em uma mesa na calçada, se assusta e tenta se proteger quando uma moto passa e a pessoa que está na garupa atira.

O casal correu para dentro do estabelecimento tentando se livrar dos tiros. Uma mulher que estava no local se abaixa e uma criança corre para o fundo do bar.

Os dois feridos foram encaminhados para a UPA, onde passaram por atendimento e receberam alta. O casal foi à delegacia e prestou depoimento. O caso, registrado como tentativa de homicídio, segue em investigação pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução câmera de segurança