Rapaz foi preso por vender drogas em área de mata

Durante patrulhamento pela cidade no domingo, dia 14, por volta das 17h, a Polícia Militar foi para uma região de mata no Jardim São Gabriel, conhecida como ‘favelinha’ e como ponto de venda de drogas, e prendeu um rapaz.

Dois policiais foram pelos fundos da mata e viram dois rapazes, onde um deles já havia sido preso por tráfico neste mesmo local e atualmente estava sendo beneficiado pela liberdade condicional da audiência de custódia, e o outro era menor de idade.

Foi possível ver os dois realizando tráfico de drogas, sendo possível ver que o rapaz que já havia sido preso estava com uma pochete e entregava o entorpecente ao usuário e o menor de idade ficava com o dinheiro da venda da droga.

Eles viram os policiais e fugiram até a Rua Leonardo Nogues Rodrigues, sendo abordados por um PM que estava com a viatura. Na fuga, o rapaz que já havia sido preso jogou em um terreno a pochete com 10 pinos de cocaína e oito pedras de crack. Com o menor de idade, foi encontrada a quantia de R$ 197,00 e celular. Questionados, permaneceram calados.

Foi dada voz de prisão e apreensão a eles, sendo levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. Foi elaborado boletim de tráfico de drogas e corrupção de menor e o rapaz foi levado à Cadeia Pública. A equipe localizou a irmã do menor de idade, que compareceu no plantão e ficou responsável por ele.

Foto: Polícia Militar