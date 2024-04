Foi preso após agredir o pai

Após desentendimento entre o pai e dois filhos, a Polícia Militar foi acionada no Jardim Pacaembu, no sábado, dia 13, por volta das 16h30. A equipe já havia comparecido no local anteriormente e orientado os envolvidos.

Quando os policiais retornaram, o pai apresentava lesão corporal no braço direito e o filho estava sem machucados, porém, estava visivelmente bêbado. Ele foi preso por lesão corporal.

O outro filho não foi encontrado, tendo deixado o local antes da chegada dos policiais. Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista e o boletim de lesão corporal foi registrado. O filho ficou preso.