Ameaçou a mãe de morte com faca

A equipe da Polícia Militar foi acionada na Cohab IV no sábado, dia 13, por volta das 7h30, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Na ocasião, o filho estava ameaçando a mãe com uma faca.

A vítima estava na calçada aguardando a viatura policial e o rapaz estava dentro da casa. Ele apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa, ironia e agitação. Nos fundos da casa, havia outro morador, que testemunhou os fatos.

A mulher contou que foi ameaçada de morte pelo filho, que também tentou expulsar ela da casa. Ela pediu uma medida protetiva de urgência e mostrou onde estava a faca e um pino com cocaína.

O rapaz recebeu voz de prisão e a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado boletim de violência doméstica, ameaça, injúria e porte de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.