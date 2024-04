Os grandes nomes do Jazz: Bessie Smith

Nascimento: 15/04/1894 – Chattanooga, Tennessee

Morte: 26/09/1937 – Clarksdale, Mississippi

Atividade: Cantora

Bessie Smith foi a mais popular cantora de blues das décadas de 1920 e 1930, às vezes referida como “A imperatriz do Blues”.

É considerada uma das maiores cantoras da sua época e, junto com Louis Armstrong, uma grande influência sobre os vocalistas de jazz posteriores.

Era jovem quando seus pais morreram, ela e seus seis irmãos sobreviveram se apresentando nas esquinas.

Começou a formar seu público por volta de 1913 no teatro “81”, de Atlanta. Em 1920, era conhecida no Sul e ao longo da Costa Leste.

Na época, as vendas de mais de 100 mil cópias de “crazy blues” gravada para a Okeh Records pela cantora Mamie Smith (sem parentesco), apontava para um novo mercado.

Na esperança de capitalizar neste novo mercado, Smith começou sua carreira de gravadora em 1923, assinando contrato com a Columbia Records em 1923 por Frank Walker, um agente de trends, que a tinha visto se apresentar anos antes. Smith se tornou atração principal do circuito da Theatre owners Booking Association (To Ba).

Smith se tornou a artista negra mais bem paga de sua época. Sua primeira gravação elétrica foi “Cake Walking Babies (From Home), gravada em 5 de maio de 1925.

Ela fez 160 gravações para a Columbia, sendo acompanhada pelos melhores músicos da época.

Bessie morreu precocemente em 26 de setembro de 1937 num acidente de carro a caminho de sua cidade natal.

Bessie, agradecemos sua obra em prol da música.

Salve, Bessie Smith!!!

Raul Rodrigues Baía Filho