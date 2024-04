Vargem registra 2.724 casos de dengue

Após meses registrando mais de 200 casos de dengue por semana, os casos de dengue em Vargem Grande do Sul tiveram uma queda pela segunda semana consecutiva.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, até quinta-feira, dia 18, último balanço, haviam 2.724 casos positivos da doença. Das 5.620 notificações registradas, 2.896 casos deram negativo.

Do dia 3 ao dia 11 de abril, 154 casos foram registrados na cidade. Já do dia 11 ao dia 18, a cidade teve 149 novos casos. Assim, esta é a segunda semana com uma queda nos casos registrados.

Região

Confira os casos de dengue na região

Aguaí – 78 casos (até 16/4)

Caconde – 348 casos (até 17/04)

Casa Branca – 804 casos (até 16/04)

Divinolândia – 33 casos (até 16/04)

Itobi – 88 casos (até 16/04)

Mococa – 1.536 casos e uma morte (até 16/04)

São João da Boa Vista – 3.584 casos de dengue e 5 de chikungunya (até 16/04)

São José do Rio Pardo – 1.025 casos e uma morte (até 17/04)

São Sebastião da Grama – 253 casos (até 17/04)