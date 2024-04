APAE realiza venda de pizza

A APAE Vargem Grande do Sul venderá pizzas para arrecadar dinheiro para a entidade nos dias 10 e 11 de maio.

As pizzas nos sabores calabresa, muçarela e meio a meio estão sendo vendidas no valor de R$ 35,00. A entrega será realizada na quadra da instituição no dia 10 de maio, das 16h às 18h, e no sábado, dia 11 de maio, das 10h ao meio-dia.

A quadra da APAE fica na Rua Carlos Gomes, sem número. Para mais informações e reservas de pizzas, os telefones para contato são (19) 3641-1691 e o WhatsApp (19) 99533-0296.

Foto: Divulgação