Pré-adolescência: como deixar a infância para trás de forma leve

Fernanda Barticioti – Psicopedagoga do Colégio Vitória

Na pré-adolescência ocorre uma mudança física, hormonal e emocional que trazem muitos conflitos ocorrendo uma oscilação entre necessidade de liberdade e submissão.

Nessa fase, é muito difícil aos familiares manter um bom relacionamento com a criança então vale a pena pensar nas questões abaixo…

Os pais devem criar um espaço de conversa com amor e respeito, questione seus planos, se interesse pela sua rotina e incentive seu filho a pedir ajuda; assim ele terá confiança em colocar seus problemas.

Os limites devem continuar sendo estabelecidos. A rotina trará segurança e conforto, então ajude-o a definir atividades e horários.

A prática de atividades físicas ajuda a manter o equilíbrio entre a saúde e bem-estar. O tempo frente às telas deve ser controlado buscando atividades esportivas e culturais. Ajude seu filho organizar seu horário de estudos.

Nessa fase se intensifica o interesse pelo social, os amigos são muito importantes, é hora de abrir as portas da casa para recebê-los, se aproxime deles, converse e conheça-os melhor.

A família é o alicerce para que o pré-adolescente lide com mudanças e sentimentos desconhecidos.

A paciência é a base de tudo, com amor e carinho você conseguirá mais leveza no relacionamento com o seu filho.