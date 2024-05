37ª Festa do Peroba é na próxima semana

Na próxima semana, tem início o Tríduo em Louvor a Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião na Igreja do Peroba, na comunidade rural São Sebastião, localizada entre Vargem Grande do Sul e São Roque da Fartura, que faz parte da Paróquia Sant’Ana.

O tríduo tem início na quarta-feira, dia 1º, durante a caminhada da Via Crucis, saindo do Monumento de Nossa Senhora Aparecida e chega ao fim no domingo, dia 5, com o tradicional almoço e festa do Peroba

Na quinta-feira, dia 2, haverá missa às 20h com o padre Lucas Ricci. Na sexta-feira, dia 3, a missa também é às 20h com Dom Luiz Cipolini, bispo da Diocese de Marília.

O tríduo se encerra no domingo, dia 5, com o tradicional almoço e festa do Peroba. O evento, que chega em sua 37ª edição, contará com show ao vivo de Márcio Rossi e Juninho.

Na festa, ainda haverá leilão de gado virtual e o cardápio conta com arroz, feijão, farofa, saladas, mandioca frita, coxa e sobrecoxa de frango e pernil assado, além de completo serviço de bar e barraca da roleta.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 40,00 e podem ser adquiridos nos supermercados Novo Milênio e Santa Edwiges e na secretaria da Igreja Matriz de Santana.

As vendas de ingressos este ano são apenas antecipadamente nos pontos de vendas, e na portaria do evento não serão vendidos. Para maiores informações, o WhatsApp de contato é o (19) 99751-2188.