Painel: Caravana

Caravana

Nesta sexta-feira, dia 26 de abril, uma verdadeira caravana de políticos vargengrandenses se dirigiu a São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, onde os políticos participaram de uma cerimônia com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Viajaram para a capital, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), a presidente do Legislativo, Danutta (Republicanos), os vereadores Maicon e Fernando Corretor (Republicanos), Gláucio do Mototaxi (Podemos), Paulinho da Prefeitura (Podemos), Serginho da Farmácia (Cidadania), Angelino, funcionário do setor de Comunicação e o vargengrandense Richard Calixto.

Mais casas populares

Conforme anunciou o prefeito, foram conquistadas mais 178 casas populares para o município, junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Elas devem se juntar ao novo conjunto habitacional que está em projeto para ser construído com cerca de 300 casas que serão construídas ao lado do Jd. Canaã. Mais detalhes desta conquista serão divulgados na próxima edição da Gazeta de Vargem Grande.

Inauguração

A revitalização do Departamento de Ação Social e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ficou pronta e a inauguração acontecerá na próxima terça-feira, dia 30. A solenidade será às 17h, na Rua 1º de maio, nº 359, no Centro.

Nova viatura

Vargem Grande do Sul foi contemplada, pelo governo federal, com uma nova viatura para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A informação foi confirmada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) em suas redes sociais, na quarta-feira, dia 24. Conforme o informado, o valor da viatura é de R$ 289 mil.

Show de R$ 60 mil

Dentre as atrações dos 150 anos do município, haverá a apresentação da banda Anjos de Resgate, no dia 14 de setembro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. A prefeitura irá pagar R$ 60 mil pelo show, conforme o divulgado no Jornal Oficial do dia 19 de abril.

Anjos de Resgate é uma banda católica, brasileira, formada em 2000, composta por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez, sendo muita apreciada pela comunidade católica, já tendo inclusive tocado em eventos no Brasil durante as visitas dos papas Bento XVI e Francisco.

Fotos: Reprodução Redes Sociais