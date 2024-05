Procurado por tráfico foi preso

Um mandado de prisão foi cumprido no domingo, dia 28, em uma área rural de Vargem Grande do Sul, pela Polícia Militar, por volta das 14h50.

Após tomarem conhecimento sobre o mandado de prisão em nome do rapaz por tráfico de drogas, os policiais descobriram onde ele morava e foram em sua casa. Ele foi encontrado do lado de fora da residência e, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Em pesquisa dos dados pessoais, o mandado de prisão foi confirmado e foi dada voz de prisão. Ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista onde ficou à disposição da Justiça.