Após discussão em bar, homem fica baleado

Após discussão durante a saída de um bar, homem efetuou um disparo de arma de fogo e rapaz ficou ferido. A ocorrência aconteceu no domingo, dia 28, por volta das 22h, e a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário do estabelecimento, que frequentou a discussão entre os frequentadores.

Segundo o informado, na hora de fechar a conta um rapaz e sua irmã e um outro homem entraram em discussão. Ao ver a discussão, o dono foi até eles e tentou apaziguar a situação.

Os três estavam saindo, mas um deles voltou e continuou a discussão. Enquanto conduzia o trio até a porta, o proprietário escutou o disparo de arma de fogo, que ocasionou uma correria generalizada e nada mais viu.

No local, havia uma grande aglomeração de pessoas e um tumulto. A vítima e o autor não estavam no local, mas a irmã do rapaz disse que estava com seu irmão e que, sem motivos, três rapazes desconhecidos começaram em tom de ameaça dizerem serem do PCC, e um dos indivíduos disse estar armado com uma 765, fazendo um movimento de colocar a mão na cintura. Ela contou que neste momento o seu irmão efetuou um disparo e, a fim de evitar mais confrontos, foram para sua casa.

Informou que retornou ao local a fim de esclarecer o ocorrido, quando viu a Polícia Militar e a GCM. A irmã levou a equipe até sua casa, onde estava seu irmão, que relatou a mesma história de sua irmã. Disse que foi xingado e que, durante o ocorrido, o dono do estabelecimento tentou intervir, mas as ameaças e xingamentos insistiram. Contou que quando um dos homens levou a mão na cintura, efetuou um disparo de contenção e um dos três rapazes saiu correndo e outro permaneceu com as mãos levantadas, a fim de evitar mais confrontos.

Ele contou que saiu do local com as pessoas que estavam com ele no estabelecimento. A vítima estava no hospital com um ferimento no ombro esquerdo causado pelo disparo, sendo que fragmentos do projétil estavam alojados no ombro esquerdo, e seria transferido para o hospital de Casa Branca para procedimentos médicos.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado apreendeu arma e as munições, registrando boletim de ocorrência de ameaça e constrangimento ilegal. As partes foram liberadas.

Foto: Polícia Militar