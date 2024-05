Rio Pardo Exposhow reúne grandes artistas na programação

A 17ª edição do Rio Pardo Exposhow será realizada em São José do Rio Pardo, no período de 10 a 18 de maio com atrações para o público, como shows, feiras e exposições. O evento será realizado no Parque de Exposições de São José do Rio Pardo, na Alameda Dionísio Guedes Barreto ao lado da Cooxupé.

Entre as atrações confirmadas, há Luan Santana, Simone Mendes, MC Daniel e Dennis DJ. Na sexta-feira, dia 10, Simone Mendes e a dupla Felipe & Rodrigo vão animar o público. No sábado, dia 11, sobem ao palco MC Ryan, Dennis DJ, Bruno Rosa e Renato e Giovanelli.

Na sexta-feira, dia 17, quem comandará o evento é Luan Santana, Victor Miranda e Hyago Gomes. No sábado, dia 18, a dupla Guilherme & Benuto, MC Daniel e João Vitor & Gustavo se apresentam.

Em Vargem Grande do Sul, o ponto de venda oficial é a BM Moda Country, localizada na Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, nº 659, no Centro. O telefone é (19) 3641-3552.

Outras atrações

Voltado para produtores rurais, o evento reúne em sua programação provas com animais e exposições, além da tradicional competição de Rodeio e Team Penning.

Além dos shows, disputas e atividades, a Exposhow oferece uma estrutura de alimentação para os visitantes, com restaurantes e barracas com opções gastronômicas da região.

Ingressos

O evento tem variedade de ingressos para todos os bolsos. O preço varia de acordo com os setores, com a disponibilidade entre R$ 40,00 e R$ 200,00. Para adquirir o seu ingresso, acesse rpes.com.br.