Escondeu drogas em fralda jogada no lixo, mas foi pego

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de um homem e de sua companheira, após diversas denúncias relativas à violência doméstica e tráfico de drogas, nesta quarta-feira, dia 30, no Jardim Paulista.

Os investigadores Roberta e Diego, os agentes Felipe e Tiago, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e policiais militares foram até a residência do casal, após expedição do mandado de busca.

No local, foram apreendidos uma porção de crack (26,0 gramas), uma porção de maconha (6,8 gramas), uma pedra de crack (7,3 gramas), três celulares, três balanças, uma faca, um pacote com mil pinos e R$ 342,00.

Os entorpecentes estavam no interior de uma fralda de bebê no lixo do banheiro. O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além de sua autuação pelos crimes de resistência, desobediência e ameaça, os quais ocorreram durante a ocorrência.

Separadamente foi feito contato com sua companheira, que negou as agressões informadas no disque denúncia recebido pela unidade. No entanto, era visível seu temor com relação ao seu companheiro.

O rapaz resistiu à prisão, inclusive quebrando seu aparelho celular, desobedeceu ordem dos policiais, ameaçou e desacatou os agentes de segurança. Após o término das formalidades legais, foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.