Casos de dengue diminuem

Há algumas semanas, os casos de dengue registrados em Vargem Grande do Sul no período de uma semana, estão em queda. Essa é a terceira semana consecutiva que os casos diminuem, em comparação aos últimos meses.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, até quinta-feira, dia 25, último balanço, haviam 2.811 casos positivos da doença. Das 5.890 notificações registradas, 3.079 casos deram negativo.

No balanço divulgado no dia 18, a cidade havia registrado 2.724 casos positivos. Portanto, em uma semana, 87 novos casos foram registrados, o que é uma queda brusca comparado aos 250 casos semanais que estavam sendo registrados anteriormente.

Do dia 3 ao dia 11 de abril, 154 casos foram registrados na cidade. Já do dia 11 ao dia 18, a cidade teve 149 novos casos.

A cidade entrou em Estado de Emergência de Saúde Pública em razão da Epidemia de Dengue no dia 27 de fevereiro e, desde o dia 1º de março, as pessoas com sintomas de dengue estão sendo atendidas ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na Avenida da Saudade, das 8h às 20h, todos os dias.

No atual prédio do PPA, junto ao Posto de Saúde, o atendimento aos pacientes com outros sintomas continua normalmente 24 horas por dia. A prefeitura pede que as pessoas que tiverem sintomas de dengue dentro desse horário, compareçam no novo setor destinado à doença, ao lado do SAMU (antigo setor da fisioterapia) para atendimento adequado. Após às 20h, porém, as pessoas com sintomas de dengue devem procurar o PPA. O Estado de São Paulo também decretou estado de emergência devido à doença.