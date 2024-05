Sessões de cinema serão exibidas da Casa da Cultura

O Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul, em parceria com o Programa Pontos MIS do Museu da Imagem e do Som, preparou duas sessões de cinema para toda a população. As sessões são gratuitas e serão exibidas na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro, nesta segunda-feira, dia 29, e na terça-feira, dia 30.

Na segunda, às 14h, será exibido o filme ‘O Garoto’, de Charlie Chaplin. Confira a sinopse do filme: Uma mãe solteira deixa um hospital de caridade com seu filho recém-nascido. A mãe percebe que ela não pode dar para seu filho todo o cuidado que ele precisa, assim ela prende um bilhete junto a criança, pedindo que quem o achar cuide e ame o seu bebê, e o deixa no banco de trás de um luxuoso carro. Entretanto, o veículo é roubado por dois ladrões, que, quando descobrem o menino, o abandonam no fundo de uma ruela. Sem saber de nada, um homem faz o seu passeio matinal e encontra a criança. Inicialmente, o homem quer se livrar dele, mas diversos fatores sempre o impedem e, gradativamente, ele passa a amá-lo. Enquanto isso, a mãe se arrepende e tenta reencontrar seu filho, mas quando descobre que o carro foi roubado, pensa que nunca mais verá sua criança.

Na terça-feira, dia 30, às 14h, será exibido o filme ‘Minhocas’. A sinopse conta que Júnior (Cadu Paschoal) é uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos, já que todos os que conhecem o consideram mimado pela mãe. Disposto a provar o contrário, ele desafia um dos que o provoca para uma disputa envolvendo um arriscado salto sobre um penhasco. Entretanto, antes mesmo da disputa começar, Júnior e Nico (Yago Machado) são levados para a superfície por uma escavadeira. Longe de casa e em um ambiente hostil, eles acabam encontrando o vilão Big Wig (Daniel Boaventura), um tatu bola que deseja transformar as minhocas em escravos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-6199 ou diretamente no Departamento de Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.