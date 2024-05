Prefeitura oferece cursos de panificação e confeitaria

A Prefeitura Municipal, em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, SENAI e SEBRAE, realizará dois cursos de panificação e confeitaria.

O curso de panificação, o “Fabrique e Venda Pães e Salgados Fitness”, ensina gestão de vendas e finanças, além de planejamento e execução das operações do processo de fabricação desde o balanceamento até o acabamento final do produto, de acordo com as tendências do mercado no que diz respeito a matérias-primas e equipamentos.

Serão duas turmas, sendo um curso no período da tarde que será realizado de 17 a 28 de maio, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h e o outro no período noturno que será de 22 de maio a 4 de junho, de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h. O curso será ministrado na carreta do SENAI na Praça Capitão João Pinto Fontão, no Centro, em frente à Igreja Matriz.

Os interessados devem ter a idade mínima de 18 anos, no mínimo ensino fundamental incompleto, 6ª série ou 7º ano, e para realizar a inscrição o mesmo deve comparecer ao POUPATEMPO, localizado na Rua Coronel Lúcio, 925 – Centro, munidos com seu RG, CPF, comprovante de endereço e escolaridade.

Panificação

O curso gratuito “Fabrique e Venda Docinhos Para Festa” será realizado de 3 a 12 de junho, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h e de 5 a 14 de junho, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h na carreta do SENAI na praça Capitão João Pinto Fontão, no Centro, em frente à Igreja Matriz.

Serão duas turmas, sendo uma no período da tarde e outra no período noturno com objetivo de atender um número maior de pessoas.

Inscrições

