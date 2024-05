Editorial: Investindo onde mais necessita

Todos temos ciência que a justiça do imposto pago é revertê-lo onde há mais necessidade da população carente, que não tem os meios suficientes para pagar alguns bens e serviços essenciais a uma vida digna, e cabe ao Estado prover com políticas públicas sérias essa lacuna, até que a pessoa possa caminhar com as próprias pernas, sem necessitar tanto do poder público.

Nesta edição da Gazeta de Vargem Grande, o jornal traz três matérias interessantes quanto se fala em investimento no social, um direito da população e dever do Estado. A conquista de 178 casas populares, a revitalização do CRAS e do departamento de Ação Social e na semana que vem, a inauguração da creche Profª Rosa Aguilar Cortez.

Um espaço de acolhimento adequado, onde a pessoa em situação de vulnerabilidade social possa ser ouvida dentro de um ambiente mais humano, sem se expor tanto, preservando sua dignidade, é um dos direitos garantidos pelo CRAS – Centro de Referência de Assistente Social.

Já a construção das 178 casas populares, vem atender a uma demanda grande de vargengrandenses que anseiam por sua casa própria e sem a participação da prefeitura municipal e do governo do Estado, dificilmente conseguiriam concretizar este sonho. Também as 28 casas deste total, destinadas as pessoas idosas, só vem a confirmar a necessidade da presença de políticas públicas para este importante segmento da sociedade vargengrandense, que com o passar dos anos só tende a aumentar.

O que dizer então da construção e inauguração de uma nova creche na cidade, uma necessidade premente para atender tantas famílias, tantas mães que precisam trabalhar e deixar seus filhos aos cuidados de um ente público que por eles possam zelar, cuidar e educar.

Tudo isso, vale salientar, feito com o dinheiro arrecadado com os impostos que todos pagam. Quando bem utilizados, há de se ter consciência que ele foi bem empregado e que a justiça social está cumprindo com sua função de diminuir as desigualdades gritantes que existem na sociedade brasileira, e porque não, neste pequeno retrato do Brasil que é Vargem Grande do Sul.