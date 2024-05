Gazeta informa os falecimentos

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Osvaldo Bielsa, aos 68 anos de idade, no dia 26 de abril. Deixou o filho Leandro; neto; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Eliezer Roqueto, aos 58 anos de idade, no dia 28 de abril. Deixou a mãe Maria Aparecida dos Santos Roqueto; a filha Marília; o genro Mateus; as netas Manuela e Heloísa e os irmãos José, Pelegrino e Catarina. Foi sepultado no dia 30 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Virgínia da Costa Cordeiro, aos 79 anos de idade, no dia 2 de maio. Deixou o marido Benedito de Paula Cordeiro; os filhos Laércio, Sandra e Márcio; as noras Gilmara e Rosana; o genro Wagner; os netos Bruna, Suelen, Lucas e João Vitor; os irmãos Luís, Onésia e José e sobrinhos. Foi sepultada no dia 2 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcolino Ferreira, aos 86 anos de idade, no dia 1º de maio. Deixou a esposa Valéria Leandrini; os filhos Júlio César, Ronaldo Douglas e Fred Augusto; a nora Antônia; os netos Luís Rafael, Lúcio Rafael, Júlio César, Robson Douglas, Lucas Rafael, Patrícia e Tainá Gabriela; os bisnetos Isabela, Heloise, Pietro, Cairos e Leandro; a irmã Dulce e sobrinhos. Foi sepultado no dia 3 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ivo Rabelo, aos 82 anos de idade, no dia 2 de maio. Deixou os filhos Paulo, Antônio e Marcos; noras e netos. Foi sepultado no dia 3 de maio, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Olinda Martins Duarte, aos 89 anos de idade, no dia 29 de abril. Deixou a filha Rosemary; as irmãs Lydia e Thereza e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Wilson Pereira, aos 84 anos de idade, no dia 1º de maio. Deixou a esposa Maria Doraci Russo Pereira; os filhos Erick e Marcelo; as noras Fernanda e Lúcia e os netos Vitor, Camila e Igor. Foi sepultado no dia 2 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.