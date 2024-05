Faleceu Carlos Alberto de Oliveira-Carlitão

Carlitão foi o iniciador do cultivo da batata nos campos de Vargem Grande do Sul há algumas décadas atrás, quando atraiu agricultores japoneses para planar batata nas terras de cerrado que circundam a cidade, o que propiciou uma verdadeira revolução no plantio e colheita deste tubérculo em terras planas, que até então, era plantado em altas atitudes, na Serra da Mantiqueira.

Sua iniciativa gerou muita riqueza para Vargem e região, com seus filhos e netos dando prosseguimento à atividade, tornando Vargem Grande do Sul e região conhecida em todo o Brasil como grande produtora de batata.

Deste sucesso, deu-se início à Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul e Região e posteriormente, à criação da Cooperbatata-Cooperativa dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul e Região, com centenas de produtores associados, consolidando a bataticultura como grande geradora de empregos e geração de renda no município e região.

Deixa a esposa Francisca Cândida da Luz Oliveira, os filhos Ângela Maria de Oliveira Marão, Luis Henrique de Oliveira, Amélia Regina de Oliveira Vilares e Carlos Alberto de Oliveira Filho – já falecido; as noras Maria Aparecida e Sueli; o genro Carlos Augusto; netos e bisnetos.

A Gazeta de Vargem Grande se solidariza com a família e informa que seu velório será realizado no Cemitério da Saudade em Vargem Grande do Sul, das 10h00 às 15h30, e seu sepultamento deverá ocorrer a partir das 16h00 no Cemitério Municipal em São João da Boa Vista.