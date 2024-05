Vitor Hugo participou de 1ª etapa de campeonato

O piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, participou no último final de semana, no sábado, dia 27, e no domingo, dia 28, da 1ª etapa do campeonato Yamalube R3 bLU cRU América Latina, na categoria monomarca Talent, para pilotos de 12 a 22 anos, em Goiânia (GO).

Desde a sexta-feira, dia 26, Vitor evoluiu seus resultados nos treinos livres. No classificatório, o piloto conseguiu a 18ª posição dentre 28 pilotos. No sábado, dia 27, na primeira corrida, o piloto largou bem, fez grandes ultrapassagens e teve uma ótima evolução. Ele conseguiu concluir a prova em 12º com 3 milésimos atrás do 11º, onde conquistou seis posições da marca inicial dele.

Já no domingo, dia 28, as expectativas eram altas. A largada aconteceu como o esperado, porém, na primeira volta, ocorreu um acidente com muitas quedas e foi necessário dar bandeira vermelha na prova e todos os pilotos retornaram para os boxes.

Na entrada para a nova largada, para reiniciar a prova, um piloto distraído bateu na traseira de Vitor e o derrubou. Com a pancada, Vitor sentiu a perna e sua moto sofreu alguns estragos, onde o piloto não conseguiu retornar a prova em tempo.

O piloto e sua família estão ansiosos para a 2ª etapa, com altas expectativas. Ele segue treinando para conseguir os melhores resultados na pilotagem e as melhores experiências.

A segunda etapa acontece nos dias 25 e 26 de maio em Curvelo (MG) e a terceira em 29 e 30 de junho em Interlagos (SP). A quarta etapa será em Cascavel (PR) nos dias 17 e 18 de agosto e a quinta em Santa Cruz (RS) ou Cascavel (PR), em 19 e 20 de outubro. A sexta etapa acontece em Goiânia (GO) em 9 e 10 de novembro. Para ficar por dentro das competições do piloto, acompanhe o Instagram dele, o @piloto_vitorcorrea.