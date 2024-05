Time mirim disputa 1ª etapa da Liga de Handebol do Interior

A equipe de Handebol Feminino de Vargem esteve em Jundiaí, no último domingo, dia 28, para a disputa da 1ª Etapa da Liga de Handebol do Interior, na categoria Mirim Feminino.

A disputa da primeira etapa, uma competição de alto nível técnico com várias equipes federadas na Federação Paulista de Handebol, contou com sete equipes divididas em dois grupos.

A equipe de Vargem jogou pelo grupo A e, infelizmente, não conseguiu realizar bons jogos, sendo eliminada na primeira fase.

O professor Juliano, responsável pela equipe, falou sobre os jogos. “Na primeira partida, fizemos um bom jogo, conseguimos sair da marcação individual das adversárias de Campo Limpo Paulista, mas faltou capricho na hora de fazer o gol, perdemos muitas chances cara a cara com a goleira”, disse.

“No segundo jogo contra Jundiaí nos esforçamos muito para conseguir um resultado melhor, tivemos boas chances de gol, mas não conseguimos ameaçar a superioridade delas”, ressaltou.

O primeiro jogo ficou em 4 a 2 para a equipe Campo Limpo Paulista. Na ocasião, Vargem contou com um gol de Kemilly e um de Laryssa. No segundo jogo, Vargem perdeu por 9 a 0 para Jundiaí. A classificação final ficou com Jundiaí em primeiro, Atibaia em segundo e Cosmópolis em terceiro.

O próximo compromisso pela Liga do Interior é dia 19 na cidade de Cosmópolis. Antes, no dia 11, o time enfrenta a equipe de Franca pela Liga Jandaia.