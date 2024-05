Feira especial para Dia das Mães é na quinta

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem Grande do Sul, que tem a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto como presidente, realizará uma feira com mulheres empreendedoras para o Dia das Mães, na quinta-feira, dia 9, na Sociedade Brasileira Beneficente (SBB). O evento está sendo realizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI).

O evento será das 17h às 21h, na SBB, à Avenida Regato, nº 73, no Centro. A entrada é franca e toda a comunidade é convidada a participar. O objetivo da feira é incentivar as compras para o Dia das Mães com empreendedoras locais.

À Gazeta de Vargem Grande, Danutta contou que haverá 31 empreendedoras de vários ramos diferentes, como semijoias, roupas, artesãs de diversos nichos, velas e saboaria, além de comestíveis.

Conforme relatou, o diferencial este ano será o espaço reservado para que as pessoas possam sentar e conversar, descansar e até saborear os doces e salgados que serão vendidos na feira.

A presidente do CMEC acredita que a feira será um sucesso. “Eu e a diretoria tivemos que fazer alguns ajustes no layout da feira, devido à grande procura por parte das empreendedoras. Nós havíamos planejado para 24 empreendedoras e, devido ao maior interesse, abrimos mais vagas e fechamos em 31. Isso me deixa muito feliz. É o reconhecimento de um excelente e responsável trabalho exercido pelo CMEC”, disse.

Danutta relatou que muitas dessas mulheres estão participando das atividades do CMEC desde o início. “Conhecer toda a trajetória delas e ver o quanto estão mais capacitadas e dedicadas aos seus empreendimentos e obtendo cada vez mais sucesso é algo que me emociona muito”, comentou.

Ao jornal, a presidente contou que o CMEC está sendo referência na região e que receberam a notícia que foram escolhidos como case de sucesso, sendo que ela irá representar o conselho no congresso FACCESP neste ano. “Nada seria possível sem todo o apoio que temos da ACI. Aproveito para agradecer ao senhor Domingos, ao Pereti e também ao presidente da ACI, Marcelo, por confiarem em mim e na Fabiana e aceitarem a implantação do CMEC na nossa cidade. O CMEC já colhe grandes frutos e, mesmo sendo um conselho muito jovem, já é referência e inspiração para os que estão chegando”, finalizou.