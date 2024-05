Nova creche inaugura na sexta

A Creche Municipal Profª Rosa Aguilar Cortez será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 10, às 17h. A creche foi construída no Jardim Paraíso II e as inscrições dos alunos tiveram início no dia 1º de abril. Como homenagem, a creche leva o nome da saudosa professora Rosa Aguilar Cortez.

O local conta com área de atividades pedagógicas, sala de atividades, berçário, brinquedoteca, acesso interno, refeitório, lactário, cozinha e sanitários. A creche está localizada na Rua Pastor José Luís da Silva, nº 33, no Jardim Paraíso II.

A obra foi retomada em maio de 2022. Segundo o informado, o valor total da obra se encontra em R$ 2.363.890,82, sendo R$ 491.110,43 antes da paralisação da obra e R$ 1.872.780,39 na segunda etapa da obra.

A obra estava prevista para ser finalizada no final de fevereiro, porém, segundo o Departamento de Obras, por causa das festas de final do ano, houve problemas com entregas de materiais que geraram atrasos. Com isso, houve o atraso do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Conforme o informado, aproximadamente 100 crianças serão atendidas no local, sendo filhos dos moradores dos bairros Paraíso I e II, Jardim Iracema, Santa Terezinha e demais endereços próximos ao local. As turmas serão distribuídas de acordo com a faixa etária dos alunos.