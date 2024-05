Abertas inscrições para concurso público na Câmara de Grama

A Câmara de São Sebastião da Grama abriu um concurso público que servirá para preencher duas vagas e formar um cadastro de reserva em três cargos efetivos. As inscrições abrem neste sábado, dia 11 de maio, às 8h, e seguem até às 16h do dia 6 de junho. O concurso do legislativo está a cargo da empresa SigmaRH Recursos Humanos.

De acordo com o edital, as oportunidades são para assistente administrativo, auxiliar de limpeza e contador. Na vaga de assistente administrativo é exigido ensino médio completo, na de auxiliar de limpeza, é pedido ensino médio completo, e na de contador, é exigido ensino superior em ciências contábeis e registro no conselho da classe.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.850,00 a R$ 5.150,00, além de vale-alimentação no valor de R$ 623,64.

Inscrições

As inscrições no concurso poderão ser realizadas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.sigmarh.com.br. O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 40,00.

O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição nesta segunda-feira, dia 13, e nesta terça-feira, dia 14, na Câmara Municipal de São Sebastião da Grama.

Provas

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados mediante prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos. As provas objetivas serão realizadas no dia 23 de junho, em locais e horários que serão divulgados no dia 14 de junho.

A divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas será feita às 20h do dia 23 de junho no endereço eletrônico da empresa SigmaRH Recursos Humanos.

O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contado da data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.