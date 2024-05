Adalgisa Patarro Pereira – Mãe, conciliadora e empresária de sucesso

Mario Poggio Jr.

Toda vez que entramos na Padaria Santa Thereza e vemos a placa que orgulhosamente cita sua fundação em 1872, recordamos da Casa Candinho, que também é centenária.

O estabelecimento teve sua fundação no século XIX, pela empresa Mazzete & Castelani e foi adquirida por José Cândido Pereira em 1922.



O empreendimento deve grande parte de seu sucesso à matriarca Adalgisa Patarro Pereira que desenvolveu as receitas dos saborosos doces e confeitos, carro chefe do negócio.

Ainda, após o incêndio, nos anos 1950, reuniu forças para salvar o tacho do incêndio, comprar açúcar fiado, mandar buscar abóbora no sítio e fazer doce para o estabelecimento continuar em atividade.



Também, produziu os famosos pastéis, até hoje lembrados, para ajudar o negócio.

Importante registrar o apoio do “filho do coração”, Maércio, que neste mês completará 90 anos.



Mas, impossível deixar de citar a mensagem do monsenhor Celestino C. Garcia, em seu velório, quando se despediu:

“…Mais que Mãe, foi conciliadora e que os filhos deveriam se mirar em seu exemplo”.

Fotos: Arquivo Pessoal