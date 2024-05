Cultura realiza chamamento das demais áreas de Lei Paulo Gustavo

O Departamento de Cultura e Turismo disponibilizou, na quarta-feira, dia 15, o edital de chamamento para outras áreas através do plano do programa Lei Paulo Gustavo. A participação pode acontecer até o dia 10 de junho.

O intuito deste chamamento é atender artistas da cidade e movimentos culturais que queiram participar do evento “Domingo Paulo Gustavo VGS” e assim concorrer a prêmios sobre os editais.

A lei tem como meta beneficiar e apoiar a classe artística dos municípios, além de fomentar o audiovisual. Este edital propõe que os artistas e qualquer manifestação cultural do município, possam ser contemplados e, como contrapartida, apresentações e expressões artísticas em um domingo com data a ser escolhida no próximo ano.

O edital está disponível no site da Prefeitura Municipal na área de Cultura e Turismo, acessando o item 2º Edital lei Paulo Gustavo “Outras Areas”. Os candidatos devem imprimir o edital e os anexos, preencher as fichas, fazer o levantamento da documentação e apresentar em envelope lacrado no Departamento de Cultura e Turismo até o dia 10 de junho.

É fundamental que os interessados acessem o site da Prefeitura Municipal, siga através da aba Cultura e Turismo e acesse o item 2º Edital lei Paulo Gustavo “Outras Areas”. Imprima o edital, ficha de inscrição e anexos. Em seguida faça o levantamento da documentação conforme exige a Lei, preencha os anexos e ficha, coloque em um envelope lacrado e com o nome do Participante.

Segundo o assessor do Departamento de Cultura, Lucas Buzato, é importante que toda classe artística se manifeste interessada neste projeto para que seja possível sempre fomentar essas parcerias com o estado.

O horário de funcionamento do Departamento de Cultura e Turismo, à Rua Major Corrêa, nº 505, Centro, é das 9h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.