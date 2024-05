Ingressos para o Baile da Rainha estão sendo vendidos

O tradicional baile para escolha da Rainha do Peão, da 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha da 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, será no dia 8 de junho, um sábado, a partir das 20h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Após a coroação das vencedoras, a dupla André e Thiago e Banda se apresentará na SBB, agitando o público presente com o melhor do sertanejo. Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 40,00 no primeiro lote e podem ser adquiridos com membros da Comissão Organizadora ou então nos pontos de venda oficiais.

Os pontos de venda para compra de ingresso são SBB, BM Moda Country e Selaria, Belíssima Modas, Salgateria Nira, Animal e Cia, DM Bike Shop, Supermercado Nako, Studio Sempre Bella, Bar da Paula, Suzi Presentes, Stetic Garagem e Auto Peças Fabiano. Há ainda plantões de venda na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Fotos: Comissão Organizadora Romaria