Audiência pública da Lei Aldir Blanc é na terça

A primeira audiência pública para discutir as pautas sobre a Lei Aldir Blanc em 2024 foi marcada e anunciada pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul na última semana.

A audiência pública será na próxima terça-feira, dia 21, às 19h30, na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto.

A lei já beneficiou o município em 2020 e 2021 e retorna novamente com projetos de apoio e fomento à cultura local.

Diferente da Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc é 100% voltada para demais áreas e não somente para o audiovisual, e isso também beneficiará todos os interessados.

A Cultura ressalta que a audiência pública é fundamental para que o Poder Público e a sociedade civil possam, juntos, criar metas e, assim, poder executar os editais de chamamento.

A participação de todos os envolvidos com as áreas artísticas e culturais do município é solicitada na audiência pública.

Para mais informações, ligue no Departamento de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3641-6199.