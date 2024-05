Vargem ultrapassa 3 mil casos de dengue

Na última semana, Vargem Grande do Sul chegou a marca impressionante de 3 mil casos de dengue este ano.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, até quinta-feira, dia 16, último balanço, haviam 3.053 casos positivos da doença. Das 6.582 notificações registradas, 3.529 casos deram negativo.

No balanço divulgado em 25 de abril, haviam 2.811 positivos. Na semana seguinte, no dia 2, o número de positivos subiu para 2.884, sendo 73 a mais.

Na semana passada, na quinta-feira, dia 9, os casos confirmados chegaram a 2.985, um acréscimo de 101 casos positivos. E nesta quinta-feira, dia 16, os casos chegaram ao marco de 3.053, 68 a mais. Assim, em três semanas, a cidade teve um aumento de 242 casos de dengue.

Últimos anos

A quantidade de casos confirmados em menos de cinco meses impressiona ainda mais quando comparada ao número de casos nos últimos anos.

Durante 2019 inteiro, 566 pessoas foram notificadas e 435 contraíram a doença. Desde então, era possível notar uma queda, sendo que em 2020, 241 munícipes foram notificados por dengue, mas 208 testaram positivo. Em 2021, felizmente o número caiu ainda mais, sendo que apenas 93 pessoas foram notificadas e 62 delas pegaram a doença.

Em 2022, a queda foi bruta, já que houve apenas 17 notificações e oito pessoas testaram positivo para a doença. Em 2023, a cidade registrou 536 notificações, sendo 265 casos positivos e 271 negativos.