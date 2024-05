CMEC de Vargem foi destaque em Congresso da FACESP

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem Grande do Sul, que tem a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto como presidente, foi um dos cinco destaques no 21° Congresso das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

No país, o CMEC está em 26 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal e há 850 conselhos. Apenas no Estado de São Paulo há mais de 300 conselhos, distribuídos em diversas cidades.

Os cases de sucesso homenageados foram os CMECs da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul (ACI), a Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), a Associação Comercial de Ubatuba (ACIU), a Associação Comercial e Industrial de Marília (ACIM) e a Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos (ACEOURINHOS).

No congresso, Ana Cláudia Badra Cotait, presidente do CMEC da Facesp e da CACB, fez uma palestra. Durante sua apresentação, destacou que o CMEC é um propulsor de ideias com a proposta de incentivar as mulheres a empreenderem e buscarem sua independência financeira.

“Um conselho como este, que engloba centenas de conselhos distribuídos em diversas cidades do estado de São Paulo não se sustenta apenas com marketing. Números expressivos mostram a grandiosidade do trabalho que é realizado por toda a equipe. Além disso, o CMEC tem um papel indispensável no incentivo ao empreendedorismo feminino não somente no estado de São Paulo como também por todo o Brasil”, disse Ana Cláudia.

“Estamos agora numa fase de reestruturação para o nosso crescimento. Criamos um plano de associativismo feminino, que consiste em trazer essas mulheres para perto das associações. Essa proposta agrega e muito as associações comerciais”, comentou.

Além da presidente do CMEC de Vargem, Danutta, a diretora de eventos, Ariani Hurzi, também participou do Congresso. À Gazeta de Vargem Grande, Danutta, disse que se sentiu privilegiada, muito honrada e emocionada com o destaque que o CMEC recebeu. “São 300 CMECs no Estado e são CMECs de importância também, que fazem um trabalho muito bonito dentro de cada município. E dos 300, você estar dentro dos cinco que foram destaques pelo seu desempenho, um CMEC tão novo igual o nosso, que de diretoria eleita tem um ano e três meses”, disse.

“Eu e a Fabiana Rezende, que é a minha vice-presidente, abraçamos essa ideia de trazer o CMEC aqui pra Vargem Grande do Sul, e viemos trabalhando com isso um pouco antes. Então, a ideia de trazer o CMEC aqui pra Vargem já existe há cerca de dois anos, mas efetivamente mesmo, oficialmente, há um ano e três meses. E isso significa muito”, completou.

Ao jornal, ela contou que cada região é cuidada por um agente PFFOR e que Vargem faz parte da Baixa Mogiana. “Somos o RA16 e existem 20 RAs, sendo que cada um tem um agente que cuida em torno de 20 municípios. Então esses agentes ficam de olho nas associações comerciais, nos números, nos dados, analisam como que estão andando. E é por isso que recebemos esse destaque. A agente da nossa região, Kelly Simão Cristina, também teve um papel de destaque, um reconhecimento e foi homenageada, recebendo o prêmio Desenvolvimento PFFOR (plano de fidelização e fortalecimento da rede)”, finalizou.

Danutta comentou que para o município em si também é muito bom, pois a cidade acaba sendo destaque no Estado de São Paulo. “Nesse congresso, tivemos um público de quase 1.300 pessoas de todo estado, além de figuras importantes inclusive da política, como o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, o ex-deputado federal Marco Aurelio Bertaiolli, o ex-vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, e também o presidente da Federação das Associações Comerciais, que é o Alfredo Cotait Neto, junto com a presidente do CMEC nacional, sua esposa Ana Cláudia Cotait, e outros nomes”, pontuou.

“Esse destaque que a gente teve, esse reconhecimento que o município de Vargem Grande do Sul teve com relação ao empreendedorismo feminino, abre os olhos de outras pessoas da região e a nossa cidade acaba sendo uma inspiração e influência para outros municípios que tenham CMEC”, argumentou.

Para Danutta, o destaque só foi possível graças ao apoio da diretoria do CMEC e da ACI. “Conseguimos por causa das mulheres que fazem parte da diretoria, Fabiana Rezende, Fernanda Cardoso, Flávia Domingos, Suzana Fonseca, Cecília Schiavo e Letícia Carvalho, e também pelo apoio da ACI, através do presidente Marcelo Terra, do gerente executivo sr. Domingos e do gerente comercial Pereti. Graças aos três, que acreditaram e confiaram em mim e na Fabiana, hoje temos o CMEC aqui em Vargem Grande do Sul. Sou muito grata a eles”, disse.

Os eventos que o CMEC realiza para ajudar as empreendedoras possuem um balanço muito positivo, segundo explicou Danutta. “Não só para a vida da empreendedora, que lucrou com o que ela expôs e vendeu na feira, ela também ficou mais conhecida, ela teve mais visibilidade. Essa empreendedora compra a matéria-prima para fazer o produto dela no comércio aqui em Vargem, então gerou lucro para a cidade, muitas delas contratam um freelancer para ajudar nas vendas e essa pessoa ganhou um dinheiro e pode comprar algo, então também gasta no comércio de Vargem. Então eu falo que a importância do CMEC não é somente para a empreendedora, mas também para a economia da cidade”, pontuou.

Fotos: Arquivo Pessoal