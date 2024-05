Divinolândia recebe ambulância

Na última terça-feira, 21 de maio, Divinolândia recebeu mais uma ambulância para reforçar a frota de veículos de saúde do município. A doação, realizada pela Alcoa Poços de Caldas, foi oficializada durante a 3ª edição do Café com a comunidade do bairro Campestrinho, evento realizado na EMEB Germinal Ferrari.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Padoca, da gerente municipal de Saúde Suelen Rodrigues, do chefe de Gabinete Muciel Datovo, além de moradores do bairro.