A vocação da nossa cidade para se firmar como modelo, regional, de estímulo à prática de atividades físicas visando melhorar a qualidade de vida e a saúde dos vargengrandenses!

Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez

A situação caótica do SUS, Sistema Único de Saúde que atende a população carente, e também das Operadoras de Planos de Saúde, que garantem serviços diferenciados para seus associados, exige ações imediatas. A falta de investimentos na medicina preventiva, que inclui a contratação de profissionais de educação física para reduzirem a necessidade de intervenções onerosas, provocou o descontentamento de ambas as partes, do paciente e do prestador de serviços. Se todas as evidências, que justificam a prática de exercícios físicos supervisionados por especialistas treinados para prescrever treinamento para obesos, idosos, infartados, hipertensos, diabéticos, enfim, todos que precisam de cuidados permanentes para melhorar a qualidade de vida, tivessem motivado uma mudança de conduta, não estaríamos sofrendo as consequências associadas à equivocadas decisões dos gestores do SUS e das Operadoras. A intervenção dos professores de educação física e de outros profissionais da saúde, caso acontecesse, poderia reduzir significativamente as despesas com internações, nem sempre bem-sucedidas, e promover mudanças radicais nos hábitos de vida da população. Nosso município pode implantar um projeto modelo com o objetivo de diminuir os custos associados às internações incentivando a prática de atividades físicas e exercícios físicos supervisionados, em todos os bairros, utilizando as praças esportivas existentes, as avenidas, o magnífico parque aquático que breve será ampliado e os profissionais da área interessados em atuar. Implica também na possibilidade de oferecer, a todos os jovens estudantes das Faculdades de Medicina, Educação Física, Fisioterapia, Enfermagem e demais especialidades interessadas, programa de estágio orientado e, se possível, remunerado. Esta iniciativa poderá colocar Vargem Grande do Sul como cidade modelo de procedimentos voltados para a saúde da população com baixo custo e exemplo de cidadania.