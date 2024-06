Baile da Rainha é hoje

O tradicional baile para escolha da Rainha do Peão, da 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha da 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, acontece neste sábado, dia 8, a partir das 20h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

As candidatas serão avaliadas por júri de diferentes ocupações, escolhido pela Comissão Organizadora e que deverá ser composto por no mínimo cinco participantes. No caso de mais jurados, o número total deverá ser sempre ímpar.

O critério de avaliação pontuará nos itens beleza, elegância e simpatia, variando de 5 a 10 pontos por item. A apresentação das candidatas durante o desfile deverá se restringir rigorosamente ao traje country, sendo bota, calça jeans, sem charrão, camisete e chapéu. As candidatas não deverão expor partes do ventre.

Os ensaios aconteceram na Casa da Cultura e no Espaço Mais Cultura, dirigidos por Márcia Ap. Ribeiro Iared, presidente da Comissão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana, por Viviane Cunha com o auxílio de Rosângela de Mello e Juliana Corrêa, membros da Comissão Organizadora.

Após a coroação das vencedoras, a dupla André e Thiago e Banda se apresentará na SBB, agitando o público presente com o melhor do sertanejo. Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 50,00 com membros da Comissão Organizadora ou então nos pontos de venda oficiais: SBB, BM Moda Country e Selaria, Belíssima Modas, Salgateria Nira, Animal e Cia, DM Bike Shop, Supermercado Nako, Studio Sempre Bella e Bar da Paula.

Fotos: Reportagem