AAMA realiza feirão de vendas

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul está realizando um Feirão neste mês. O evento teve início na quinta-feira, dia 6, e segue até este sábado, dia 8.

Na próxima semana, também haverá bazar de quinta-feira, dia 13, a sábado, dia 15, das 11h às 17h. O Feirão acontece na Rua do Rosário, nº 220, na Vila Santana, em frente à OAB.

No bazar, a população pode adquirir utensílios, roupas e calçados, além de auxiliar a entidade que faz um bonito trabalho de resgate aos cães da cidade.

Doação

A AAMA pede para que aqueles que puderem, que façam doações de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos para o Feirão.

A entidade cuida de alguns animais que estão sob sua responsabilidade e precisa realizar estes bazares para arrecadar recursos, com o objetivo de ajudar com os cuidados aos animais, vacinas, gastos em veterinário e também para a compra de ração.

Quem puder fazer as doações pode ligar para Evania, pelo telefone (19) 99457-1254.