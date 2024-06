Polícia prende dois suspeitos no caso do corpo carbonizado

Embora o delegado titular dr. Antônio Carlos Pereira Júnior não tenha repassado nenhuma informação ainda, uma vez que o caso está em investigação, a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande tomou conhecimento que duas pessoas suspeitas do assassinato do morador de rua de nome Alex Gregório, de 35 anos de idade, solteiro, foram presas durante as investigações.

Trata-se de Carlos Rafael e Leonardo, também conhecido como Leo, proprietários da Oficina Mecânica São Rafael, localizada na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, altura do nº 380- Centro. A Polícia Civil segue investigando o crime para saber se haveria mais pessoas envolvidas.

Conforme matéria publicada na edição do jornal online, o corpo carbonizado de Alex Gregório teria sido encontrado na estrada de São Sebastião da Grama, no sábado, dia 1º. As investigações seguem em sigilo, mas pessoas próximas aos dois mecânicos teriam dito que alguns objetos foram roubados na residência de Leo, que passou a procurar pelo autor dos furtos, chegando à pessoa de Alex Gregório.

Não se sabe qual a dimensão da participação dos dois suspeitos na morte da vítima. Presume-se que tentaram intimidá-la, ou fazer algum tipo de justiça, havendo excesso nos atos que podem ter levado o morador a óbito. Também a polícia deve estar investigando como foi a morte de Alex, que arma foi usada no crime, se houve requintes de crueldade na sua execução e a dimensão deste bárbaro crime.

Comenta-se também que teriam usado um veículo que estava sendo consertado na oficina para comprarem combustível em um posto da cidade, o que pode ter levado à descoberta dos autores do homicídio pela polícia civil. Veículos que também estavam na oficina podem ter sido usados para o transporte do corpo da vítima.

A polícia civil segue trabalhando no caso para saber se há mais pessoas envolvidas no caso, qual o verdadeiro motivo da morte e queima do corpo. A oficina está fechada. Carlos Rafael e Leonardo tinham alugado o local há cerca de seis meses e já estavam com uma boa clientela, segundo apurou a reportagem.

Tão logo o jornal tenha mais informações sobre o caso, divulgará nas páginas impressas da Gazeta de Vargem Grande e também nas suas redes sociais. Alex Gregório foi sepultado no domingo, dia 2, no Cemitério Parque das Acácias. A reportagem da Gazeta de Vargem Grande segue acompanhando o caso e as investigações para continuar informando os seus leitores sobre o caso.

Foto: Reprodução Redes Sociais