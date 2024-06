Após perseguição com PM, rapaz foi preso

A Polícia Militar prendeu um rapaz após perseguição policial, na noite do dia 28 de maio. A perseguição aconteceu nas ruas do Centro e em vários bairros, terminando na apreensão de um carro e um celular.

Durante patrulhamento pela Rua Capitão Gabriel Ribeiro, a equipe viu um veículo Chevrolet Agile LTZ, estacionado em frente a um bar. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir.



Ele ignorou as ordens de parada e deu início a uma fuga pelos bairros Centro, Jardim Fortaleza, Jardim Ipê, Jardim Verona, Jardim São Lucas e Vila Polar.

O veículo foi abandonado na Rua Antônio Geraldo Cossi, na Vila Polar, e a polícia conseguiu localizar e identificar o condutor nas proximidades. O indivíduo alegou que não possuía CNH e que o carro estava com a documentação em atraso.

Foi apreendido um celular que havia sido descartado durante a fuga em um terreno. O carro foi apreendido e o RG do rapaz estava em sua casa. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado boletim de ocorrência de direção perigosa e apreensão de objeto. Após o rapaz foi liberado.