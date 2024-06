Traficava na porta de bar

Um rapaz foi preso por tráfico de drogas, na sexta-feira, dia 31, por volta das 22h, na Avenida Santa Terezinha, durante patrulhamento da Polícia Militar pela Vila Santa Terezinha.

Os policiais foram informados de que um rapaz estaria em frente a um bar realizando tráfico e que as drogas estavam no bolso de sua bermuda. Os PMs foram ao local e encontraram o rapaz.

Na busca pessoal, foi encontrado um kit com 14 pedras de crack embaladas e prontas para a venda. Questionado, ele assumiu a propriedade das drogas.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. O rapaz foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista e ficou preso.