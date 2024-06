Foi preso após furtar celular de vizinha no Paraíso I

Na segunda-feira, dia 3, a Polícia Militar foi acionada no Paraíso I, por volta das 15h30, onde uma mulher informou que teve seu celular furtado de dentro de sua casa.

Ela relatou que a porta da sala havia sido arrombada e que o autor do crime seria o neto de sua vizinha, que havia entrado em sua casa no dia anterior. Ela disse que ele teria saído de casa com uma sacola e uma ferramenta torque.

Os policiais encontraram o rapaz a alguns quarteirões da casa. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre o furto do celular, admitiu que estava com ele, mas disse que não furtou, tendo comprado de um rapaz por R$ 20,00.

Ele levou os policiais à sua casa e mostrou que havia escondido o celular no armário da cozinha, junto com vários potes de mantimentos e dentro de uma sacola com o carregador. A vítima reconheceu o celular e o carregador, porém o celular estava sem a capa de proteção e sem o chip.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. O rapaz foi levado à Delegacia de Polícia Civil e permaneceu preso à disposição da Justiça.