Moto furtada foi encontrada

A Polícia Militar foi acionada no domingo, dia 2, por volta das 16h30, na Cohab IV, onde haveria uma motocicleta abandonada. Segundo o informado, a moto, de cor preta e sem placa, estava dentro de uma mata, nos fundos de um buraco ao lado da Rua Osvaldo H. Pereira.

A equipe foi ao local e encontrou o veículo caído no chão, escondido em meio ao matagal. Foi verificado que o chassi e o número do motor estavam intactos. Em pesquisa do chassi, viram que a moto havia sido furtada no sábado, dia 1º, em Vargem. A moto foi devolvida para a proprietária e o boletim de ocorrência foi registrado.

Fotos: PM