Mario Poggio Jr.

O sucesso do Cine Rio Branco, que durante décadas alegrou os vargengrandenses, se deu pela competência e dedicação de seus funcionários e fundadores.

Hoje os filmes estão disponíveis pela TV a Cabo ou pela “internet”, mas ao assisti-los sempre nos recordamos da infância, adolescência e juventude em Vargem Grande do Sul (mudamos para São Paulo, em 1975), quando a principal diversão era frequentar o Cine Rio Branco.

Tantos atos de bravura com John Wayne; quantas emoções com Sidney Poitier; risadas com Amácio Mazzaropi; etc…

Mas, o objetivo é rememorar os responsáveis pela sua fundação: Senhores Arrigo Nardini, Eduíno Sbardellini e Alberto Nardini, de quem lembramos que ficava sentado à porta de entrada, para recolher os ingressos; como também de alguns importantes funcionários.

Com referência aos trabalhadores, relembramos da senhora Yvete Abdalla Ferreira, que atuou em sua bilheteria, durante seis anos e ao conversar com a catequista Ana Zilda da Costa Belchior soubemos que seu pai, o senhor João da Costa gerenciou o estabelecimento no período de 1977 a 1981, com o amplo apoio de sua família.

Assim, o senhor João da Costa atuava como porteiro, recolhia os ingressos de acesso, recebia valores, prestava contas do numerário apurado ao responsável pela área financeira, cuidava da manutenção e limpeza do estabelecimento, guardava e entregava objetos e carteiras esquecidos no local pelos espectadores, enfim tudo que fosse necessário, sempre com muita competência.

Cumpre destacar que seus familiares o apoiavam, de forma que nos finais de semana dirigiam-se ao local para promover a sua limpeza.

Posto isto, notamos que o sucesso do Cine Rio Branco se deve ao empenho e competência de seus funcionários e fundadores.