No último domingo, dia 16, aconteceu o 3° Festival Regional de Basquete no CEE José Cortez, na Vila Santana. O evento contou com a participação de Vargem Grande do Sul e mais três cidades, sendo São João da Boa Vista pela Esportiva e CIC, Aguaí e Tambaú.

O evento foi uma realização do professor Rafael Coracini, em conjunto com o Departamento de Esportes e o Departamento de Educação.

Foto: Prefeitura Municipal