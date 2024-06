Bolacha e Branco foram presos pela morte de Keven

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu, nesta sexta-feira, dia 21, Bolacha e Branco, os dois suspeitos pelo assassinato de Keven Eduardo Rodrigues, de 21 anos, ocorrido na madrugada do dia 9, no Jardim Santa Marta. Bolacha e Branco são, provavelmente, moradores do Jardim Santa Marta.

Os dois foram presos por homicídio qualificado e encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista. Assim que Keven foi encontrado, a Polícia Civil e a Perícia Científica foram acionadas. Keven foi encontrado apenas com bermuda, descalço, com um blusão envolto no pescoço, sugerindo que fora utilizado para enforcá-lo e arrastá-lo, com ferimentos visíveis no lado esquerdo da cabeça, inclusive na orelha, demonstrando que foi atingido por algo cortante.

À Gazeta de Vargem Grande, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que as buscas começaram imediatamente, a fim de encontrar o autor do crime. No dia seguinte, apuraram que os autores seriam dois rapazes conhecidos por Bolacha e Branco.

Eles foram identificados e localizados. Como não havia prova do envolvimento deles com o crime, foram convidados a irem à Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos. Ambos confessaram serem os autores do crime e alegaram que mataram Keven devido a ameaças de morte proferidas por ele. Segundo o delegado, a história pareceu ser uma mentira.

A dupla também deu detalhes de como ceifaram a vida da vítima, sendo com chutes, socos e pedradas na cabeça, além de arrastá-la com uma blusa amarrada em seu pescoço, o que foi confirmado através do exame necroscópico.

Eles foram formalmente interrogados e indiciados. Contudo, por não estarem em estado de flagrante delito, foram liberados. Em seguida, o delegado representou pelas prisões preventivas dos dois. O mandado de prisão foi expedido nesta sexta-feira, dia 21, quando a dupla foi presa e encaminhada à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.