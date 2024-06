Avaliação do Sport Club Corinthians é neste domingo

A avaliação técnica, a conhecida peneira, do Sport Club Corinthians em Vargem Grande do Sul será neste domingo, dia 23, no CEE José Cortez, às 8h30. Serão avaliados jovens entre 7 e 14 anos que praticam futebol em Vargem Grande do Sul e se inscreveram para participar.

A avaliação será feita por profissionais do time. O observador técnico será o Kadinha. As inscrições aconteceram de segunda-feira, dia 17, a sexta-feira, dia 21, no escritório do Estádio da Vargeana.