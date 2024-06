Piloto compete corrida de Kart

A piloto Mariane Lechi Palaoro participou da quarta etapa de campeonato de Kart em São José do Rio Pardo, no domingo, dia 16. A corrida foi realizada no Kartódromo Rio Pardo, à Rodovia Prefeito Lupércio Torres, KM 01.

Na primeira corrida, Mariane saiu em P4 e, na primeira curva, se envolveu em um acidente e foi para último lugar, continuando a corrida com o kart um pouco estragado e permanecendo nessa posição.

Na segunda bateria houve inversão de grid, mas Mariane largou em último e, mesmo com o kart danificado, conseguiu ganhar quatro posições e terminou em 10º. Em uma das voltas, porém, outro acidente aconteceu em uma tentativa de ultrapassagem e o kart ficou ainda mais danificado.

Embora tenha acontecido os acidentes, o final de semana foi de muita força e superação para a piloto, que não desanimou mesmo com o kart estragado e terminou as duas corridas.

Mariane agradeceu o apoio da torcida e também de seus apoiadores. Com o resultado nesta quarta etapa, a piloto caiu três posições na pontuação geral do campeonato em sua categoria.

Foto: Arquivo Pessoal