Gente e Fatos

Serena de Souza Machado

A lindinha Serena de Souza Machado, filha de Geruza de Souza Machado e Renato Machado, residentes em São Paulo, comemorou nesta sexta, dia 21, seu primeiro ano de vida. De Vargem, Serena recebeu todo carinho dos avós Rosa e Pedro – proprietários da Agropecuária Polar e dos tios Vinícius, Amanda, Daniela, Bruno, da priminha Ana Luísa e do Tatu

Bodas de Ana Cláudia Coracini e Hélio Innarelli

O casal Ana Cláudia Coracini Innarelli e Hélio Celso Innarelli Jr, recebeu as bençãos pelos 29 anos de união matrimonial, durante cerimônia realizada no domingo, dia 16, na igreja dedicada ao Padre Donizetti, localizada na propriedade da Família Morandin. O ato aconteceu no último dia das celebrações da Semana Padre Donizetti, que ocorreu de 12 a 16 de junho, com vários padres celebrando a Santa Missa. A de domingo teve como celebrante o padre Paulo Valim, que felicitou o casal pelos 29 anos de vida matrimonial. Na ocasião, Ana Cláudia e Hélio receberam os cumprimentos da filha Carolina, de toda a família e dos amigos

Elisa Romano Baizi Sinhá

Na terça-feira, dia 18, Elisa Romano Baizi Sinhá festejou seu 5º aniversário e foi o centro das atenções da mãe Lavínia, do Pedro, dos avós Michele e Luís, dos tios Liara, Lucas, Laís, Gustavo, Rangel e Marcela, dos bisavós Lena e Sérgio, da irmã Maria Clara, da tataravó Janete, demais familiares e amiguinhos

Renata Tacili Calelo Corali

A enfermeira Renata Tacili Calelo Corali brinda a passagem do seu aniversário neste domingo, dia 23, ladeada pelo carinho do marido João, do filho João Lucas e de seus pais

Casamento de Heloisa Zampar Cipolla e João Paulo Gregório Longuini

Fotos: Falcão Foto & Arte/ arquivo pessoal

Uma cerimônia intimista na residência da família da noiva, marcou a celebração da união da advogada e empresária Heloisa Zampar Cipolla com o também empresário e contador João Paulo Gregório Longuini no último sábado, dia 15. A bonita casa da família recebeu decoração de Gleidson, ficando a organização por conta de Manu Biazzo Eventos. Deliciosa comida foi servida pelo prestigiado Paulo Pirola Buffet. Os momentos inesquecíveis foram filmados pela Multi Filmagem e a trilha sonora ficou por conta da banda Batuque da Nega e do Dj Rodney. Heloisa é filha de Vera Lúcia Zampar Cipolla, já falecida, e do empresário Wagner Vilela Cipolla. João Paulo é filho de Fátima Gregório Longuini e do empresário José Geraldo Longuini. A viagem em lua de mel está programada para novembro, quando o casal irá conhecer a Tailândia e Singapura