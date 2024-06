Carne black angus foi a estrela da Tardezinha de Churrasco

Cortes nobres do gado black angus do produtor vargengrandense Jair Gabricho, produzida pela Black Prince 77, de Neto Deperon, foi a estrela da Tardezinha de Churrasco realizada no sábado, dia 22 de junho, em Divinolândia, no sítio do Vô Jordão por Júlio Personal Chef, que contou com um bom público e música ao vivo com João Fernando & Banda e Jalapones Power Trio.

O Open Food de Churrasco, com estações de carnes nobres, acompanhamentos, shows e espaço kids, teve início por volta das 13h e se estendeu até às 18h. O evento teve apoio de Daniel e Bull´s BBQ Churrasco, Leo Cunha e Comitiva Credo Que Trem Bão e Black Prince 77 Angus Select.

No menu, picanha, cordeiro, ancho, chorizo, pernil de linguiça, linguiça de costela, assado de tira, brisket, costela no varal e chicken lollipops, tudo devidamente acompanhado de arroz carreteiro, porco à paraguaia, polenta recheada e kafta de queijo. Finalizando, after de hambúrguer grelhado.

De Vargem, participaram Pedro Gabricho, Guilherme Fiorini, Romeu Zamora e sua esposa Luciana e o diretor da Gazeta de Vargem Grande Tadeu Ligabue. O especialista em carnes e fundador da Black Prince 77, Neto Deperon, deu toda a assessoria na preparação do churrasco.

A carne certificada Angus é produzida pelo criador vargengrandense Jair Sposito Gabricho e processada e distribuída por Neto Deperon, que é de Santa Cruz das Palmeiras, com a marca Black Prince 77. O empresário Jair Gabricho recebeu em 2022, da Associação Brasileira de Angus (ABA), o prêmio “Top Produtor Carne Angus” na categoria Top Revelação, como o melhor criador de gado certificado Angus do Estado de São Paulo.