1º Motorock Fest é neste fim de semana

Numa realização do Motoclube Ovelhas Negras, o 1º Motorock Fest teve início nesta sexta-feira, dia 28, e segue até domingo, dia 30, no Recinto de Exposições de Vargem Grande do Sul.

O ingresso do evento está por R$ 30,00, referente a compra de kits contendo um quilo de alimento e um pacote de fralda, que serão doados para as entidades Sociedade Humanitária, Apae e Servus Christi. A compra do kit dá direito à pulseira personalizada de acesso ao evento para todos os dias.

No evento, vão se apresentar 12 bandas de rock, sendo Charlotte, Black Bones Banda, Banda Adelayde com tributo a Led-Zeppelin, Rota 107 com tributo a Pink Floyd, Friends N’ Jack, Banda Orfeus, Malvada Banda, Risin Power AC DC, Marcelus dos Santos, Vulgare Rock, Holy Hits Banda e All Capone’s com tributo a Raul Seixas.

Haverá praça de alimentação com comidas e bebidas, camping coberto e banheiros com chuveiros quentes. Também haverá diversas novidades como estúdio de tatuagem e expositores durante o 1º Motorock Fest.