Cadastro para castração de animais termina neste sábado

O cadastro de castração de 300 animais, cães e gatos, por meio de uma unidade de atendimento castramóvel, termina neste sábado, dia 29 de junho.

As castrações serão realizadas pela Prefeitura Municipal por meio do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária, nos dias 6 e 7 de julho.

Para inscrever seu animalzinho, faça sua inscrição pelo link https://forms.gle/GLDVQoFDKR6zG5Xd7.

A unidade do castramóvel estará localizada no estacionamento do Centro de Especialidades Médicas (CEM) Itamar Della Nina Cerva, ao lado da Clínica Veterinária Antônio Bertoloto.

Segundo a prefeitura, serão atendidos aproximadamente 150 animais por dia. Caso mais de 300 animais sejam cadastrados, eles serão colocados em fila de espera para atendimento junto à Clínica Veterinária Municipal.

É importante que os animais estejam de acordo com as orientações para que ele seja aceito. Poderão ser esterilizados cães e gatos machos e fêmeas, saudáveis, acima de seis meses de idade e menores de sete anos.

Não poderão participar da campanha animais menores de seis meses e maiores de sete anos, animais obesos ou muito magros, animais que apresentam algum problema ou distúrbio clínico de saúde, animais no cio ou gestantes.